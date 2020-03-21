وفاة مسؤول إرسال المقاتلين من إيران إلى سوريا بفيروس كورونا‎

قالت قناة إيرانية معارضة، مساء السبت، إن اللواء في قوات الحرس الثوري ”حسين أسد اللهي“، مسؤول تجنيد وإرسال المقالتين الإيرانيين والأفغان إلى سوريا، توفي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت قناة ”در تي في“، إن اللواء أسد اللهي من الشخصيات المقربة من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي لقي مصرعه في غارة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير الماضي.

وأوضحت إن اللواء حسين أسد اللهي هو القائد السابق في فرقة 27 التابعة لقوات الحرس الثوري التي تمسك الأمن بالعاصمة طهران، توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومنذ الكشف عن فيروس كورونا المستجد في إيران في 19 من فبراير أصاب هذا الفيروس عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان وشخصيات سياسية ودينية فيما توفي عدد منهم من بينهم مستشار وزير الخارجية حسين شيخ الإسلام.