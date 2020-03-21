نتنياهو يرعب الإسرائيليين بتصريح خطير بشأن كورونا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، من وفاة عشرات آلاف الإسرائيليين جراء فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إسرائيل تدرس تجربة ”مناعة القطيع“ أسوة ببريطانيا.

وقال نتنياهو، إن ”الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف، ولا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور“، بحسب ما نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأضاف: أن ”وزارة الصحة قد تجري خلال الفترة المقبلة 20 ألف فحص يوميا للفيروس، وأن إسرائيل في وضع أفضل“ من دول أخرى، لأنها قررت إغلاق الحدود“.

وتوقع نتنياهو أن تصل نسبة الوفاة بين مصابي كورونا في إسرائيل، من 2 إلى 4 في المئة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تبحث تجربة ”مناعة القطيع“ المتبعة في بريطانيا.

ووفق أحدث إحصائيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 883، بعد تشخيص حالات جديدة بينها 15 حالة خطيرة، فيما أعلنت أمس عن أول حالة وفاة لمسن إسرائيلي.

وقالت الوزارة، إنه ”إن لم يتم الالتزام بالتوجيهات، من المحتمل فشلنا في مواجهة انتشار الوباء، فمن ناحية وزارة الاقتصاد تصر على عدم الإغلاق الشامل حتى لا ينهار الاقتصاد، ومن ناحية ثانية الجمهور لا يلتزم بالتوجيهات“.