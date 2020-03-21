طهران وباريس تتبادلان الإفراج عن باحث فرنسي ومهندس إيراني

وأعلنت باريس صباح اليوم السبت في بيان موجز ”إطلاق سراح رولان مارشال، ويتوقع وصوله إلى فرنسا منتصف اليوم“. مع ذلك، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ“حضّ السلطات الإيرانية على إطلاق سراح مواطنتنا فاريبا عادلخاه فورا“. ولا تزال الباحثة الفرنسية الإيرانية مسجونة في إيران.

وأوقف مارشال في حزيران/يونيو بالتزامن مع إيقاف زميلته عادلخاه، وهما باحثان في مركز الدراسات الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس، ولم تتوقف فرنسا عن المطالبة بإطلاق سراحهما منذ ذلك الوقت.

وقالت طهران إن فرنسا أطلقت سراح المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي وافق القضاء الفرنسي على ترحيله إلى الولايات المتحدة، دون أن تذكر اسم المواطن الفرنسي الذي أطلقت سراحه.

وأوقفت الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه (60 عاما)، المختصة في المذهب الشيعي، مع رفيقها المختص في الدراسات الأفريقية رولان مارشال (64 عاما) الذي قدم إلى إيران في زيارة شخصية إليها، من جانب الحرس الثوري الإيراني في 5 حزيران/يونيو 2019 في مطار طهران.

ووجهت للباحثين تهمة ”التواطؤ للمساس بالأمن القومي“ التي تراوح عقوبتها بين عامين وخمسة أعوام سجن، علاوة على ذلك، وجهت لعادلخاه تهمة ”الدعاية ضد نظام“.

وأسقطت تهمة التجسس بحقهما في كانون الثاني/يناير، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وحضرت عادلخاه وحدها جلسة افتتاح المحاكمة في 3 آذار/مارس.