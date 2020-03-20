باريس تطلق موقوفاً إيرانياً وطهران ”تتعاون“ للإفراج عن مواطن فرنسي

المصدر: أ ف ب

علنت السلطة القضائيّة الإيرانيّة الجمعة أنّ طهران ”تتعاون“ للإفراج عن موقوف فرنسي لديها، بعدما وافقت باريس على الإفراج عن إيراني مهدّد بتسليمه للولايات المتحدة وكان ليلاً في طريقه إلى طهران.

ولم تحدد السلطة القضائية الإيرانية اسم الفرنسي الموقوف، غير أنّ المرجح أن يكون إمّا رولان مارشال، الأكاديميّ الفرنسي الموقوف منذ حزيران/يونيو 2019، أو الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه.

ومساءً، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأنّ الإيرانيّ المذكور واسمه جلال روح الله نجاد، صار على متن طائرة متّجهة إلى طهران.

وكانت وكالة ”ميزان اونلاين“ التابعة للسلطة القضائية الايرانية قالت إنّ روح الله نجاد ”افرج عنه اليوم“ الجمعة.

وعرّفت عنه الوكالة بأنه ”مهندس إيراني (مسجون) منذ أكثر من عام في السجون الفرنسية ومتّهم بالالتفاف على عقوبات أميركية مفروضة على إيران“.

وكانت محكمة التمييز الفرنسية أكّدت في 11 آذار/مارس ”طلب تسليم روح الله نجاد إلى الولايات المتحدة، ولكنّ الحكومة الفرنسية أفرجت عنه، مغيّرة بذلك هذا القرار“.

وأضافت الوكالة الإيرانية أنّه ”في ضوء تعاون النظام القضائي (الإيراني) بهدف الإفراج عن موقوف (فرنسي) عبر تخفيف الأحكام، فإنّ الحكومة الفرنسية“ أفرجت عن روح الله نجاد في إطار ”تعاون متبادل“.

وتطالب فرنسا منذ أشهر بالإفراج عن الباحثين الفرنسيين الموقوفين في إيران، فيما بدأت محاكمتهما في بداية الشهر الحالي.