حذر مسؤول روسي من"عمل إرهابي نووي" بعد أن قصفت القوات الأوكرانية محطة زابوروجيا النووية، مما أدى إلى تضرر آخر خطوط الكهرباء الخارجية الواصلة للمحطة.

قال حاكم المقاطعة المعين من قبل روسيا، يفغيني باليتسكي:" "ارتكبت القوات الأوكرانية عملا إرهابيا نوويا يهدد الملايين في 23 سبتمبر 2025، باستهدافها البنية التحتية الحيوية في محطة زابوروجيا النووية. ونتيجة للنيران المندلعة، تضرر وتعطل خط كهرباء "دنيبروفسكا"، وهو آخر خط خارجي عامل يغذي المحطة بالطاقة الكهربائية"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن الهجوم يمثل محاولة متعمدة من قبل كييف لافتعال كارثة واسعة النطاق، منتقداً في الوقت ذاته موقف الوكالة الدولية التي وصف قيادتها بالسلبية وامتناعها عن تقديم تقييم أولي لتصرفات أوكرانيا.

كما شدد على أن هذا التقاعس يعزز نشاط "الإرهابيين النوويين" ويضعف سلطة الوكالة.

وتعرضت منطقة مستودعات الوقود في محطة زابوروجيا لقصف مدفعي أدى إلى اندلاع حريق على بعد نحو 400 متر من خزانات الديزل الخاصة بالمحطة. وأوضح بيان رسمي للمحطة أن البنية التحتية الرئيسة لم تتعرض لأي تهديد، وأن مستويات الإشعاع في المحطة والمناطق المحيطة تبقى ضمن الحدود الطبيعية.