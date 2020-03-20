هل يعاني بوتين من أعراض ”كورونا“؟

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يخضع لاختبار فيروس كورونا المستجد، ولا يحتاج للخضوع لمثل هذا الاختبار؛ لأنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.

وأبلغت روسيا عن 199 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو رقم يقل عن الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى، لكن الإصابات ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة، وتوفي شخص مصاب بالفيروس.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، عندما سئل عما إذا كان بوتين خضع لاختبار فيروس كورونا: ”الحمد لله، إنه يشعر دائما بأنه في أفضل حال“.