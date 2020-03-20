رددا ”شعارات إسلامية“.. احتجاز شخصين صدما سيارة بمبنى في مطار برشلونة

قالت شرطة إقليم كتالونيا الإسباني إنها ألقت القبض على شخصين بعدما صدما سيارة بمبنى للركاب في مطار برشلونة اليوم الجمعة، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

والمطار شبه خاو كغيره من مطارات إسبانيا في ظل إغلاق جزئي للبلاد لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وقال قائد شرطة المنطقة إدوارد سالينت في مؤتمر صحفي، إن الشخصين رددا ”شعارات إسلامية“، مضيفة أن المحققين لا يستبعدون أي افتراضات بشأن دوافع السائق.

وأكدت فرقة للمفرقعات التابعة للشرطة عدم العثور على أي متفجرات في السيارة. وقالت سالينت إن الشخصين من ألبانيا.

واستخدم متشددون إسلاميون سيارة فان في عام 2017، للهجوم على مارة في وسط برشلونة وهجوم لاحق، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.