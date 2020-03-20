أول ظهور لخامنئي منذ أنباء إصابته بكورونا (فيديو)

ظهر المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، لأول مرة منذ أن راجت أنباء عن احتمال إصابته بفايروس كورونا، بعد أن غاب عن الأنظام طوال الأسابيع الماضية.

وألقى خامنئي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في بث مباشر، بمناسبة السنة الفارسية الجديدة، بعد أن ألغى الخطاب الذي كان مقررا إلقاؤه من مدينة مشهد، كما جرت العادة، تفاديا لإصابته بكورونا المتفشي في البلاد.

بعد شائعات تحدثت عن إصابته بفيروس كورونا.. أول ظهور للمرشد الإيراني علي خامنئي بعد شائعات تحدثت عن إصابته بفيروس كورونا.. أول ظهور للمرشد الإيراني علي خامنئي تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠٢٠

وسبق أن نفى مسؤولون إيرانيون ردا على تقارير غربية إصابة خامنئي بالفايروس، وبدا خلال الخطاب في صحة جيدة.

و كانت مجلة ”أتلانتيك“ الأمريكية قد تحدثت مؤخرا عن اختفاء مريب للمرشد الإيراني، متسائلة: ”هل أصيب بكورونا“؟.

وزاد من التكهات حول إصابة المرشد الأعلى وصول الفيروس الفتاك إلى مقربين من خامنئي، ومخالطين له بشكل دائم مثل مسشاره المقرب علي أكبر ولايتي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام وأحد الأعضاء البارزين في المكتب حسين محمدي.