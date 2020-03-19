جيش مالي: مقتل 30 جنديا في هجوم للمتشددين على قاعدة عسكرية

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قال جيش مالي في تغريدة على تويتر إن مسلحين يشتبه أنهم متشددون قتلوا نحو 30 جنديا، اليوم الخميس، في هجوم على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد. وكان الجيش قد قال في وقت سابق من اليوم: إن جنديين قتلا في الهجوم على القاعدة التي تقع في بلدة تاركنت.