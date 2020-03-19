وزير الصحة الهولندي يستقيل بسبب ”الإرهاق المفرط“

قدّم وزير الصحة الهولندي برونو بروينس، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، بعد يوم من تعرضه للإغماء خلال جلسة برلمانية لمناقشة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت مؤسسة البث الهولندية (إن.أو.إس) بأن بروينس استقال من منصبه لشعوره بـ“الإرهاق المفرط“.

ويوم أمس الأربعاء، تعرض بروينس للإغماء، أثناء مشاركته في جلسة عقدها مجلس النواب؛ لمناقشة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتعليقًا على المقطع، نشر الوزير، الأربعاء، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قال فيها: ”لقد تعرضت للإغماء بسبب تعب تعرضت له على مدار الأسابيع الماضية، لكن الآن أشعر أنني بخير“.

وحتى مساء اليوم الخميس، بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا 2465، والوفيات 76 حالة، بحسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

فيما أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.