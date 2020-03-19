القوات الأفغانية تعزز خياراتها الدفاعية مع استمرار هجمات طالبان

قالت أفغانستان، اليوم الخميس، إنها أمرت قواتها باتخاذ وضع ”الدفاع الفعال“ مع استمرار هجمات حركة طالبان حتى بعد أن وقعت الحركة اتفاقًا مع الولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد في بيان مصور:“طالبان واصلت مستوى عاليًا من العنف رغم توقيع اتفاق سلام“.

وأضاف أن“وضع الدفاع الفعال سيخفض القيود على قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية، وسيمكنها من تنفيذ عمليات ضد طالبان التي تدبر هجمات ضدها“.

وكانت القوات الأفغانية في السابق قادرة على الرد فقط عندما تتعرض لهجوم مباشر.

ووقعت الولايات المتحدة في شهر فبراير/شباط الماضي، اتفاقًا مع طالبان يمهد الطريق لإجراء مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية، كما يشمل انسحاب القوات الأجنبية.

وتقول طالبان إنها أحجمت منذ ذلك الحين عن مهاجمة القوات الأجنبية، لكنها استمرت في مهاجمة القوات الأفغانية في حين يطالب مسؤولون أمريكيون وأفغان بالحد من العنف.

واقترح خالد كذلك وقفًا كاملًا لإطلاق النار مع طالبان ”للمساعدة بمكافحة فيروس كورونا“، ولم ترد طالبان على الفور على طلب للتعليق.

ويوم أمس الأربعاء، دعا زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، الطرفين لتسريع الجهود لإحراز تقدم بشأن إطلاق سراح آلاف من سجناء طالبان، وقال إن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم يزيد من ضرورة التحرك السريع.

وسجلت أفغانستان 22 حالة إصابة بالفيروس، وهناك مخاوف من تزايد الحالات مما قد يؤدي لانهيار النظام الصحي الهش في البلاد مع عودة الآلاف يوميًا من إيران وهي واحدة من أكثر دول العالم تضررًا من الوباء.

وقالت طالبان إنها قلقة من تفشي الفيروس، وعرضت العمل مع الجهات الصحية الدولية لمنع انتشاره، وتقول الحكومة إنها ما زالت تتلقى تقارير عن مهاجمة متشددين للعاملين بقطاع الصحة، وتنفي طالبان ذلك.