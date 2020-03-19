مهاتير محمد في الحجر الصحي بعد تواصله مع مصاب بكورونا

وضع رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، في العزل الصحي الذاتي، بعد اتصاله المباشر بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت ماليزيا، اليوم الخميس، 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 900.

ونقل موقع ستار المحلي، قول متحدث باسم الحكومة الماليزية: إن رئيس الوزراء البالغ من العمر 95 عاما ”يخضع للحجر الصحي المنزلي“.

وأوضح المتحدث، أن مهاتير ”التقط صورة مؤخرا مع نائب بندر كوتشينغ، الدكتور كلفن يي لي ووين، الذي يخضع الآن للحجر الصحي في مستشفى ساراواك العام، بعد تأكد إصابته بالفيروس“.

والأربعاء، فرضت ماليزيا قيودا على السفر وحظرت التجمعات العامة، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات ومعظم المتاجر في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.