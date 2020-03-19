ألمانيا تستدعي جنود احتياط في مواجهة وباء كورونا المستجد‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، الخميس، أنه يتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، لمساعدة البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت في مؤتمر صحفي، إن البلاد بدأت في تعبئة أول دفعة من جنود الاحتياط خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة أنها ستضع على أهبة الاستعداد ”جنود احتياط آخرين ليستجيبوا لنداءات محددة الأهداف، ونداءات عامة“.

وتحتفظ ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بـ 75 ألف جندي احتياطي، وقامت الحكومة بتحديث بيانات الاتصال بهم، بحسب الوزيرة.

وقالت إن نحو 2300 من هؤلاء الجنود استجابوا لدعوة التعبئة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم أكثر من 900 جندي ”يمكن نشرهم في خدمات الرعاية الصحية“.

ووصفت الوزير مكافحة وباء كورونا بأنه ماراثون، وقالت إنه يمكن الاستعانة بالجنود في حال استنفدت قدرات قوات الدفاع المدني.

وأضافت: ”نستطيع أن نفعل، بل وسنفعل ما هو مطلوب منا“.

وتسرع الحكومة الألمانية جهود تعزيز قدراتها على معالجة المرضى، وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الإصابات ارتفع بشكل كبير ليتجاوز عشرة آلاف إصابة، فيما سجلت البلاد عشر وفيات.

ويقوم معهد ”روبرت كوتش“ للسيطرة على الأمراض، بجمع البيانات باستخدام معلومات من السلطات المحلية للحالات التي تم فحصها للتأكد من الإصابة بالفيروس.

ولكن واعتمادا على السياسات التي تتبعها كل مقاطعة في البلاد، فربما لا تظهر إصابات أخرى محتملة في الأرقام بسبب عدم فحص المرضى بسبب ظهور أعراض طفيفة عليهم، أو أنهم لم يكونوا على اتصال بحالة معروفة.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، صرح وزير الصحة ينز سباهن، أنه سيتم تخفيف القوانين على الموظفين في الخدمات الطبية للمساعدة في المستشفيات وتخفيف الضغط على الممرضات والأطباء المؤهلين.