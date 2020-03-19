إصابة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بفيروس كورونا

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، يوم الخميس، أن الفحوصات الطبية التي أجريت له، أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكان السياسي الفرنسي البالغ من العمر 69 عاما، مسؤولا عن جميع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بعد طلب بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار 2017.

وغرد بارنييه بأنه ”في حالة جيدة وحالته المعنوية مرتفعة“.

وقال في مقطع فيديو نشر في حسابه بموقع ”تويتر“: ”أتبع جميع التعليمات اللازمة، وسنتجاوز ذلك معا“.

وقاد بارنييه المرحلة الثانية من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف وضع اتفاق تجاري قبل نهاية العام.

فيما قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، يوم الخميس، إن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بعث بأطيب تمنياته إلى بارنييه، حسبما ذكرت رويترز.

وقد يثير إعلان بارنييه تساؤلات حول الجدول الزمني للمفاوضات، حيث تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعدم تمديد المحادثات التجارية إلى ما بعد عام 2020.