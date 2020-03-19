تعيين السويسري ”فيليب لازاريني“ مفوضا عاما للأونروا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تعيين ”فيليب لازاريني“، مفوضا عاما جديدا للوكالة.

وذكرت الوكالة، في بيان، الخميس، أن التعيين جاء في أعقاب المراسلات الرسمية من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمشاورات مع اللجنة الاستشارية للوكالة.

وسيتسلم ”لازاريني“ مهامه، خلفا لـ ”كريستيان ساوندرز“، الذي كان قائما بأعمال المفوض، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، منذ أن تقدم المفوض العام السابق للأونروا ”بير كرينبول“، باستقالته.

و“لازاريني“، يملك خبرة 30 عاما في مجالات المساعدة الإنسانية والتنسيق الدولي، في مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاع، بما في ذلك غزة والقدس، في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والقطاع الخاص.

وانضم المفوض الجديد للوكالة، إلى الأمم المتحدة في 2003، وقدم خدماته للمنظمة من خلال العديد من المناصب، آخرها نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم والإنساني للبنان.

وتأتي مهام المفوض الجديد، بينما تواجه الأونروا، طلبا متزايدا على خدماتها؛ بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين، ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها، وفقرهم المتفاقم.

وتأسست الأونروا، كوكالة تابعة للأمم المتحدة، بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.6 مليون لاجئ من فلسطين، مسجلين لديها.