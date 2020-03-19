لماذا خفتت حدة التصريحات الروسية التركية إزاء هدنة إدلب السورية رغم الخروقات المتكررة؟

لا تعكس التصريحات ”المهذبة“؛ الصادرة عن موسكو وأنقرة بشأن الهدنة التي توصل إليها الطرفان في الخامس من الشهر الجاري في إدلب السورية، حقيقة الأوضاع الميدانية التي تشهد خروقات متكررة، وهو ما يشير إلى سعي الجانبين إعطاء المجال للديبلوماسية ريثما يستعيد ”المحاربون“ قواهم لبدء فصل جديد من المعارك.

وفي أحدث تقرير بخصوص انتهاكات الهدنة التي وصفت بـ ”الهشة“ بمجرد الإعلان عنها، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن محيط بلدة البارة في جبل الزاوية، جنوب إدلب، شهدت اشتباكات بين القوات الحكومية السورية ومجموعات جهادية، مشيرا إلى أن ثمة معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وكان المرصد أشار، قبل يومين، إلى وقوع عدة خروقات مماثلة، حيث جرت اشتباكات تسببت في مقتل اربعة عناصر من القوات الحكومية، إضافة إلى مقتل مسلح من الفصائل الجهادية في ريف إدلب الجنوبي.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في إدلب، سجل المرصد خروقات عدة دون أن يؤدي ذلك إلى تصعيد اللهجة السياسية سواء من روسيا أو تركيا، إزاء الهدنة التي يرى خبراء بأنها ”مؤقتة“ إلى أن تنضج ظروف مواجهة جديدة مرتقبة.

والملاحظ أن الانتقادات الروسية الرسمية للخروقات التي سجلت، لا تحمّل أنقرة المسؤولية عن ذلك، وإنما تتهم مجموعات إرهابية بتلك الخروقات والتي لا سلطة لأنقرة على التحكم بممارساتها مثل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصيل (حراس الدين) وسواهما.

وفسرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ هذا الانتقاد الروسي الذي يبرئ أنقرة على وجهين، أحدهما يؤكد بأن أنقرة ملتزمة بتعهداتها رغم زج قدراتها العسكرية في إدلب، والآخر هو أن موسكو تهيئ الظروف للجولة العسكرية الثانية؛ لأنها ترى أن وقوع انتهاكات في المستقبل أمر لا بد منه، فيما أنقرة لن تكون قادرة على التعامل مع الأطراف الأكثر تشدداً؛ ما يعني أن الأمر متوقف على تحديد موعد الأزمة المقبلة فقط.

ووفقاً لمعلقين روس، فإن موسكو ركزت تحديداً على تنظيمي ”أجناد القوقاز“ و“الحزب الإسلامي التركستاني“، وهما تنظيمان تكاد لا تظهر تفاصيل عن نشاطهما في سوريا، لكنهما معروفان في روسيا، لأنهما يجذبان مقاتلين من منطقة القوقاز ومن جمهوريات آسيا الوسطى.

وأكدت الصحيفة أن الإشارة هنا واضحة، نحو احتمال مواجهة فصائل ترى فيها روسيا خطراً مباشراً عليها، وهي لا تقع ضمن منطقة النفوذ التركي، ما يعني أن موسكو لن تكون مضطرة إلى إعلان تراجعها عن اتفاقاتها مع أنقرة في حال اشعلت الصدام معها.

ومن جهة ثانية لا يستبعد مراقبون روس أن تكون تركيا مستعدة لاستخدام أي ذريعة لإعادة تفجير الموقف في إدلب، بهدف مواصلة العمل على حشد تأييد أمريكي وأوروبي لمواقفها.

ويرى معلقون روس أن تغييب المسألة الكردية حتى الآن من المناقشات بين موسكو وأنقرة يشكل ثغرة أساسية من شأنها أن تسفر عن تفجير الأوضاع لاحقا، ذلك أن أنقرة يمكن أن تساوم حول أي موضوع في الملف السوري، لكنها لن تقبل بأي نفوذ كردي، مهما كان شكله أو طبيعته، على حدوده الجنوبية.

واعتبرت ”الشرق الأوسط“ أنه مع هذا التداخل في الملفات، يبقي المحللون الروس على قدر كبير من التشاؤم حيال إمكانية صمود الهدنة طويلاً، فهناك فهم ثابت لدى موسكو يكمن في أن كل الاتفاقات الحالية مع أنقرة هي اتفاقات مؤقتة ولا يمكنها أن تؤسس لوضع نهائي، وأن الأراضي السورية كلها يجب، عاجلاً أو آجلاً، أن تعود إلى سيطرة الحكومة الشرعية.

ويبدو أن أنقرة، وفقا لخبراء متيقنة من هذا المبدأ الروسي الصارم، وهي لذلك لم تتوقف عن إرسال المزيد من الحشود العسكرية نحو الأراضي السورية، وهو ما يفسره خبراء على أن ثمة ”أزمة ثقة“ بين موسكو وأنقرة، رغم التصريحات الدبلوماسية الهادئة والمطمئنة التي تصدر عن الطرفين.

وأفاد المرصد السوري، الخميس، بدخول رتلين تركيين جديدين إلى شمال غرب سوريا، مؤلفين من نحو 90 آلية عسكرية، وبذلك يرتفع عدد الآليات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار، قبل أسبوعين، إلى 1290 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

أما التعزيزات التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ مطلع شباط /فبراير الفائت، فقد بلغ، وفقا للمرصد، 4690 شاحنة وآلية عسكرية تركية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في ريفي إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9650 جندي تركي.

كما ارتفع عدد النقاط العسكرية التركية في أرياف إدلب وحلب إلى 43 نقطة عسكرية.

ويرى خبراء إن التحشدات التركية، وكذلك المواقف الروسية الصارمة بضرورة عودة جميع الأراضي السورية إلى سيطرة القوات الحكومية، تبرهن على أن الهدنة لا تمثل الفصل الأخير في الملف السوري المعقد، بل ثمة فصولا أخرى أكثر ضراروة، خصوصا وأن الرئيس السوري بشار الأسد كان قد أكد مرارا على أن حسم معركة إدلب يعد الأساس لانتهاء الحرب في بلاده.