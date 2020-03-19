صحيفة إيرانية تفصل 23 من موظفيها بسبب ”كورونا“

فصلت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، إحدى أهم الصحف في إيران، 23 من المراسلين والصحافيين العاملين لديها، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المراسلة في الصحيفة، تينا معظمي، في تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“، إنه ”تم فصلها مع 22 آخرين من زملائها العاملين في صحيفة اعتماد الإصلاحية بأمر مؤسسها ومديرها السياسي والنائب في البرلمان الإصلاحي إلياس حضرتي“.

وأضافت معظمي ”بسبب أزمة كورونا أصبحنا الآن عاطلين عن العمل قبل يومين من بداية العام الإيراني الجديد، والآن وبعد 14 عاما من العمل في مجال الصحافة في الشق السياسي وداخل البرلمان، أصبحت عاطلة عن العمل“.

وأشارت الصحفية الإيرانية إلى أنه ”من المثير للاهتمام بما فيه الكفاية، أن رئيس التحرير أوكلت إليه مهمة إجراء تعديلات على الموظفين والعاملين في صحيفة اعتماد، وقام بخصم وتقليل المكأفاة المخصصة بمناسبة عيد النيروز لنا بمقدار 4 إلى 5 ملايين ريال (50 دولارا تقريبا).. وهذا حدث في ظل أزمة فيروس كورونا ونحن عاطلون عن العمل في ليلة رأس السنة!“.

وتعد صحيفة ”اعتماد“ من أهم الصحف الإيرانية، تأسست عام 2002 على يد أحد أعضاء حزب الثقة الإصلاحي النائب إلياس حضرتي، وتعرضت عدة مرات للتوقف والحجب بقرار من السلطات القضائية.