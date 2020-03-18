ألمانيا تعلق برنامج استقبال اللاجئين مع تركيا بسبب كورونا

المصدر: ا ف ب

علقت ألمانيا برنامج استقبال لاجئين سوريين مع تركيا؛ بسبب إغلاق الحدود مع الاتحاد الأوروبي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأربعاء.

وقال المتحدث: ”طلبت الوزارة تعليق هذه الآلية مؤقتا؛ بسبب القيود على السفر“ المفروضة منذ الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي“، مؤكدًا أنها ستستأنف ”في أقرب فرصة“.

وأضاف أن ”برامج أخرى أبرمت مع لبنان والأردن ستعلق أيضًا“.

ومنذ 2012 تستقبل ألمانيا لاجئين بينهم سوريون قادمون من تركيا، في إطار ”برامج نقلهم إلى أماكن أخرى“.

والشراكة التي أقيمت مع تركيا في 2016 تنص على استقبال الاتحاد الأوروبي 70 ألف لاجئ، وهو هدف لم يتحقق بعد في هذه المرحلة.

كما أبلغت وكالتا الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمهاجرين تعليق نقل اللاجئين إلى أماكن أخرى حتى إشعار آخر.