وثيقة أوروبية: روسيا تنشر معلومات مضللة عن كورونا لنشر الخوف في الغرب‎

كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي، أن وسائل الإعلام الروسية لجأت إلى ”حملة تضليل كبرى“ ضد الغرب للتهويل من أثر فيروس كورونا وخلق حالة من الذعر ونشر أجواء عدم الثقة.

وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها ”رويترز“، وحملت تاريخ الـ 16 من مارس/ آذار، ”هناك حملة تضليل كبرى من وسائل الإعلام الروسية والجهات المؤيدة للكرملين فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19“.

وأضافت الوثيقة، التي صدرت عن خدمة العمل الخارجي الأوروبي التابعة للاتحاد، ”الهدف النهائي لحملة التضليل التي يقوم بها الكرملين، هو تضخيم الأزمة الصحية العامة في الدول الغربية، بما يتماشى مع إستراتيجية الكرملين الأشمل التي تحاول تدمير المجتمعات الأوروبية“.