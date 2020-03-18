إيران تطلق سراح آلاف السجناء الأمنيين خوفا من كورونا

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، أن قرار إطلاق سراح السجناء، الذي صدر عن المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي، يشمل المحكومين بقضايا أمنية.

وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في بيان صدر عنه، أن القرار يشمل“المدانين بقضايا أمنية والمحكوم عليهم بأقل من 5 سنوات“، مضيفا أن ”الأشخاص الذين أفرج عنهم في مارس الجاري لن يعودوا إلى السجن“.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، قال خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن ”السلطات في بلاده منحت 85 ألف نزيل إجازة للبقاء إلى جانب عوائلهم خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بين المعتقلين“.

وقال المركز الإعلامي للقضاء الإيراني إن ”هذا العفو جاء بطلب تقدم به رئيس القضاء إبراهيم رئيسي إلى المرشد علي خامنئي، لتخفيف العقوبة والإفراج عن المعتقلين، بمناسبة قرب حلول العام الإيراني الجديد عيد النيروز وذكرى المبعث النبوي“، مبينا أن ”خامنئي أكد ضرورة تقليل عدد السجناء“.

وأكد البيان أن ”النقطة المهمة في العفو الأخير هي أن عددا من أولئك الذين شملهم قرار رئيس القضاء إبراهيم رئيسي بمنحهم إجازة في مارس/آذار الجاري وذهبوا في إجازة للبقاء إلى جانب عوائلهم لن يعودوا مرة أخرى إلى السجن“.