"طوفان الأقصى" يخترق القبة الحديدية الإسرائيلية
شهدت القبة الحديدية الإسرائيلية، التي تعد بمثابة خط الدفاع الأساسي لإسرائيل اختبارًا كبيرًا يوم السبت الماضي، بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" التي أسفرت عن مئات القتلى بين الإسرائيليين.
وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر"، تتألف القبة الحديدية من 10 بطاريات متنقلة تنتشر بشكل استراتيجي في جميع أنحاء إسرائيل، كل منها مسلحة بصواريخ ”تامير" الاعتراضية ورادار حساس.
وهي واحدة من أكثر أنظمة الدفاع تقدما في العالم اليوم، حيث يكتشف نظام الرادار فيها الصواريخ الواردة ضمن نطاق 70 كيلومترًا ويحسب مسار المقذوفات القادمة، ويطلق صواريخ اعتراضية لتدميرها في منتصف الرحلة.
وعلى مدى السنوات الـ 12 الماضية، تفاخرت إسرائيل بمعدل نجاح مبهر للقبة، بلغ حوالي 90٪ في اعتراض الصواريخ، بعد أن أحبطت أكثر من 2000 هجوم صاروخي منذ إطلاقها في عام 2011.
ومع ذلك، فإن الهجوم الأخير الذي شنته حماس أثار تساؤلات حول فعالية القبة الحديدية ضد الهجمات واسعة النطاق.
فقد أكد جون إيراث، كبير مديري السياسات في مركز الحد من الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة، أن نظام القبة قد يتفوق في مواجهة الهجمات الصغيرة، ولكنه يواجه صعوبة عند مواجهة وابل مستمر من الصواريخ.
وقد زعمت حماس أنها أطلقت حوالي 5000 صاروخ استهدفت فيها جنوب ووسط إسرائيل، وقد أظهرت مقاطع فيديو أن القبة الحديدية اعترضت بعض الصواريخ أثناء طيرانها، لكن أنباء وردت عن اختراق بعضها للمنظومة الدفاعية، حيث أصاب صاروخ واحد على الأقل موقعًا استراتيجيًا.
كما أثيرت مخاوف، بحسب الموقع، بشأن تكلفة القبة الحديدية، خاصة وأن الولايات المتحدة استثمرت ما يقرب من 3 مليارات دولار لدعم النظام في إسرائيل.
ويتراوح سعر كل صاروخ اعتراضي يتم إطلاقه بين 40.000 إلى 50.000 دولار. لذا، فقد أصبحت فعالية النظام من حيث التكلفة موضع تساؤل، خاصة إذا تبين أنه أقل فعالية من المتوقع، حيث يعتقد البعض أن مرور عدد قليل من الصواريخ يدل على أن النظام ليس مثاليًا ويمكن اعتباره مضيعة للمال.
ولا تزال الفعالية المستقبلية للقبة الحديدية غير مؤكدة، فالأمر يعتمد على عوامل مثل توفر الصواريخ الاعتراضية، واستراتيجية حماس، والمخزون الإسرائيلي. إلا أن التقارير تشير إلى تمتع النظام بقدرة فريدة على التكيف والتعلم من التجارب، مما قد يؤدي إلى تحسين فعاليته في المستقبل.