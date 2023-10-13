"طوفان الأقصى" يخترق القبة الحديدية الإسرائيلية

شهدت القبة الحديدية الإسرائيلية، التي تعد بمثابة خط الدفاع الأساسي لإسرائيل اختبارًا كبيرًا يوم السبت الماضي، بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" التي أسفرت عن مئات القتلى بين الإسرائيليين.

وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر"، تتألف القبة الحديدية من 10 بطاريات متنقلة تنتشر بشكل استراتيجي في جميع أنحاء إسرائيل، كل منها مسلحة بصواريخ ”تامير" الاعتراضية ورادار حساس.

وهي واحدة من أكثر أنظمة الدفاع تقدما في العالم اليوم، حيث يكتشف نظام الرادار فيها الصواريخ الواردة ضمن نطاق 70 كيلومترًا ويحسب مسار المقذوفات القادمة، ويطلق صواريخ اعتراضية لتدميرها في منتصف الرحلة.