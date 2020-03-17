 واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري – إرم نيوز‬‎

واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري

واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري

المصدر: رويترز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على وزير الدفاع السوري لاقتراف أعمال عنف داخل سوريا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمريكا
الأزمة السورية
سوريا
مايك بومبيو
تاريخ النشر
تاريخ التحديث