أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على وزير الدفاع السوري لاقتراف أعمال عنف داخل سوريا.
واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري
المصدر: رويترز
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على وزير الدفاع السوري لاقتراف أعمال عنف داخل سوريا.
المصدر: رويترز
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على وزير الدفاع السوري لاقتراف أعمال عنف داخل سوريا.