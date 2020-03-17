 أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في جنوب أفريقيا والصين لتقديمها مساعدات لإيران – إرم نيوز‬‎

أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في جنوب أفريقيا والصين لتقديمها مساعدات لإيران

أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في جنوب أفريقيا والصين لتقديمها مساعدات لإيران

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة كيانات في جنوب أفريقيا والصين؛ لتقديمها مساعدات لإيران.

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