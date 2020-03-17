قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة كيانات في جنوب أفريقيا والصين؛ لتقديمها مساعدات لإيران.
أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في جنوب أفريقيا والصين لتقديمها مساعدات لإيران
المصدر: رويترز
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة كيانات في جنوب أفريقيا والصين؛ لتقديمها مساعدات لإيران.
المصدر: رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة كيانات في جنوب أفريقيا والصين؛ لتقديمها مساعدات لإيران.