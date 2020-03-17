أمريكا تفرض عقوبات على كيانات في جنوب أفريقيا والصين لتقديمها مساعدات لإيران

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن فرضت عقوبات على تسعة كيانات في جنوب أفريقيا والصين؛ لتقديمها مساعدات لإيران.