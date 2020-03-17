عبر الفيديو.. زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يبحثون الوضع في سوريا

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ناقش زعماء تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا خلال مؤتمر عبر الفيديو الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا، وفق قول الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء. وأضافت الرئاسة في بيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثوا أيضا وسائل المساعدات الإنسانية…