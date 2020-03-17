بوتين: الوضع بشأن فيروس كورونا في روسيا ”تحت السيطرة“

المصدر: ا ف ب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، وذلك بعد تسجيل 114 إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال بوتين: ”رغم تصاعد الخطر، فإن الوضع في الإجمال تحت السيطرة“، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت اعتبارا من شباط/فبراير، مثل إغلاق الحدود مع الصين، أتاحت حتى الآن منع ”وصول كثيف للمرض إلى بلادنا“.

وإذ أشار إلى الوضع ”الصعب في أوروبا“، أشاد بالإجراءات المشددة التي اتخذت في بلدان عدة وخصوصا على صعيد الحجر وإغلاق الأماكن العامة.

وأضاف خلال اجتماع حكومي خصص لوباء كورونا: ”هذه التدابير مبررة، ونأمل لنظرائنا النجاح“.

كذلك، دعا بوتين السلطات إلى توعية السكان بشكل جيد، بحيث ”يتمكن كل فرد من حماية نفسه وحماية القريبين منه“ والتصدي ”للشائعات“.

وطلب الرئيس الروسي من مواطنيه إظهار ”التضامن والانضباط“ واحترام قواعد الحجر الصحي، متوجها خصوصا إلى العائدين من الخارج.

وقال أيضا: ”على الدولة والمجتمع التحرك بشكل مركز ومنظم“.