السجن 10 أعوام لنجل قائد الجيش الإيراني الأسبق بعد إدانته بتهم فساد

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ”عمار صالحي“، نجل اللواء عطا الله صالحي، قائد الجيش الإيراني الأسبق، بالسجن 10 سنوات؛ وذلك لتورطه في قضايا فساد مالي واقتصادي.

ونقل تقرير نشرته شبكة ”بي بي سي“ في نسختها الفارسية، عن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، ”أن محكمة خاصة بجرائم الفساد المالي والاقتصادي أصدرت حكما، منذ يومين، بسجن عمار صالحي 10 سنوات“.

وأضاف، أن ”صالحي عوقب كذلك بالحرمان الدائم من الخدمات الحكومية؛ وذلك بعد إدانته بجرائم فساد مالية واقتصادية“.

وكشف تقرير ”بي بي سي فارسي“، أن نجل قائد الجيش الإيراني الأسبق لم يكن محتجزا في السجون خلال عقد الجهات القضائية جلسات التحقيق والمحاكمة في القضية.

وأعاد التقرير التذكير بقرار كان قد صدر عن المرشد الأعلى، علي خامنئي، يقضي بضرورة تنفيذ أي حُكم قضائي ضد المدانين في قضايا جرائم الفساد المالي والاقتصادي على الفور، ودون اللجوء للقضاء لإعادة النظر في هذه الأحكام.

وكان ممثل النيابة اتهم عمار صالحي بتلقي مبلغ 650 مليون تومان إيراني؛ إزاء تقديم خدمات لآخرين، الأمر الذي نفاه صالحي.