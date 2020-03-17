خامنئي: السفر بلا داع في زمن كورونا ”معصية“

أفتى المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، بحرمة السفر بدون داع؛ بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، معتبرا إياه ”سفر معصية“.

وقال خامنئي في معرض إجابته على استفتاء ورد لمكتبه، بعد مطالبة وزارة الصحة الإيرانيين بالبقاء في المنازل، هل يكون السفر في هذه الحالة معصية ويستوجب الصلاة الكاملة؟ ونشره موقعه الرسمي، أنه ”بحسب قرارات اللجنة الوطنية ووزارة الصحة، بمنع السفر غير الضروري لمنع انتشار المرض (فيروس كورونا)، والسفر بلا داع، فلا ضرورة للقيام بهذه الرحلة، وفي حال حصل السفر فيجب على المكلف الصلاة تماما، وليس قصرا“.

ووفق فتاوى المذهب الشيعي، يجب الصلاة تماما في حال إذا كان السفر يعد ”سفر معصية“.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أعلن الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 988، بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة، حتى الـ24 ساعة الماضية.