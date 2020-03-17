تركيا تلقي القبض على شريك لنجل أردوغان بتهمة العلاقة بغولن

ألقت شرطة اسطنبول، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال والملياردير التركي من أصل أذري، مبارز مانسيموف قربان أوغلو، الذي تربطه علاقات مالية بأسرة رجب طيب أردوغان.

وتقول تقارير إعلامية إن أوغلو من أبرز شركاء براق أردوغان نجل الرئيس التركي، في شركات تعمل في الشحن البحري.

وقالت شرطة اسطنبول إن الاعتقال جاء ضمن حملة ضد المشتبه بصلتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهمة بتنفيذ محاولة انقلاب في عام 2016.

وقربان أوغلو، هو مؤسس ورئيس مجموعة ”بالمالي“ التي تتخذ من اسطنبول مقرا لها وتشغّل أسطولا للشحن.

وقالت الشرطة، ووكالة ”الأناضول“ للأنباء المملوكة للدولة، إنه تم اعتقال قربان أوغلو، في مطلع الأسبوع، وإن محكمة أصدرت أمرا رسميا بالقبض عليه لصلاته مع شبكة فتح الله غولن.

وذكرت وكالة ”الأناضول“ للأنباء أن محكمة اسطنبول أمرت باستمرار حبسه بتهمة الانتماء لمنظمة ”إرهابية“.

وقدرت مجلة ”فوربس“ ثروة قربان أوغلو في عام 2015 بمليار و300 مليون دولار، وتشمل استثماراته منتجات الألبان ووسائل الإعلام والمنتجعات والطائرات وكذلك أسطول ناقلات.

وولد قربان أوغلو في باكو عاصمة أذربيجان، وصار مواطنا تركيا في عام 2006.