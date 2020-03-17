”تصفية المعارضين بالوباء“.. انتهاكات إيران ضد المعتقلين في زمن الكورونا

رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف المدن والمناطق الإيرانية والعمل على الحد من تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، إلا أن سلطات النظام الإيراني ترفض الإفراج عن السجناء السياسيين دون غيرهم من السجناء ضمن ممارسات جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات النظام ضد معارضيه.

فمع الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي شمل جميع المدن، أشارت تقارير محلية إلى تسرب الوباء إلى عدد من السجون، بل وإصابة بعض السجناء بالفيروس، ما دفع السلطات القضائية إلى إصدار قرار استثنائي بالإفراج عن آلاف السجناء خشية تعرضهم للإصابة بالفيروس.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي قد أعلن في وقت سابق عن قرار بالإفراج عن حوالي 82 ألفا من السجناء في مختلف السجون ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة لوقف تفشي فيروس كورونا.

لكن رئيسي – وهو أحد أبرز المسؤولين الذين لديهم تاريخ أسود في القضاء الإيراني عبر تصفية الآلاف من معارضي النظام وأبرزه دوره في إعدام الآلاف من المعارضين السياسيين في المجزرة المعروفة بإعدامات الثمانينيات – لم ينسَ سياسة نظامه الآخذة في تصفية المعارضين دون الأخذ في الاعتبار أي ظروف استثنائية.

وتأكيدا على هذا، ما أعلنه المتحدث باسم القضاء في إيران، غلام حسين إسماعيلي، بعدم خضوع السجناء السياسيين والمحتجزين على ذمة قضايا رأي لقرار الإفراج عن السجناء بحجة أن هؤلاء محتجزون على ذمة قضايا أمن قومي وتتعدى مدة حبسهم خمس سنوات.

بدورهم، أعلن عدد من أبرز السجناء السياسيين في إيران عن رفضهم للقرار الذي اعتبروه عنصريا، ومنهم الناشطة البارزة نسرين ستودة، التي أعلنت في رسالة احتجاجية إضرابها عن الطعام اعتراضا على عدم مساواتها وزملاءها من سجناء الرأي مع غيرهم من السجناء المفرج عنهم.

وأكدت ستودة في رسالتها التي نشرتها وسائل إعلام معارضة أن ”تعطيل السجون والإفراج عن السجناء لا سيما القابعين في زنازين النساء بمعتقل إيفين – وهو المعتقل السياسي الأشهر بالعاصمة طهران – لهو ضرورة قومية تحتم تصالح النظام مع العالم في ظل أزمة تفشي كورونا“.

وكشفت الناشطة الإيرانية في رسالتها أن ”جميع مطالباتنا للهيئات القضائية بضرورة الإفراج عن السجناء لم تتلق أي رد حتى الآن“، معتبرة أن قرارها بالإضراب عن الطعام يمثل آخر حيلة يلجأ إليها السجين للمطالبة بالإفراج عنه في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد“ وفق ما ذكرت إذاعة ”زمانه“ المعارضة.

وفي سجن أرومية الواقع شمال غربي إيران، أعلن عدد من السجناء السياسيين، ومنهم الناشط ايرج صوفي محمد، وهو أحد المحتجزين على ذمة قضايا رأي وعقيدة، إضرابه عن الطعام، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع الطبية في هذا السجن مع انتشار فيروس كورونا فضلا عن تحفظه على رفض السلطات الإفراج عنه وجميع المعتقلين السياسيين.

كما ذكرت تقارير إخبارية معارضة أن العديد من السجناء السياسيين، لا سيما السيدات ومنهن مريم عليشاهي، ليلى ميرغفاري، مريم ابراهيم وند، اللاتي يقبعن في سجن قرجك ورامين، يتعرضون لممارسات عنصرية من السلطات القضائية التي رفضت الإفراج عنهم رغم الظروف الصحية التي يشهدها السجن المحتجزون فيه.

وفي هذا الإطار كان نشطاء إيرانيون كشفوا أن أحد سجناء سجن قرجك ورامين الواقع شرقي العاصمة طهران أُصيب بفيروس كورونا ومع هذا فإن العديد من السجينات في هذا السجن لم يستفدن من قرار الإفراج الذي شمل المخالطين للسجين المصاب بالفيروس.

وأكد النشطاء نقلا عن شهود عيان وذوي عدد من السجناء أن سجن قرجك ورامين لا يمتلك أي إمكانيات طبية لتوفير الرعاية الصحية للسجناء النزلاء به، وبالتالي عدم الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا الذي يحتاج رعاية خاصة للمصابين به.

أما في سجن فشافويه التابع لإدارة سجون طهران فقد وردت أنباء أن الناشط السياسي المدان بالإعدام، أمير حسين مرادي، تعرض لتشنج عصبي ضمن إصابته المحتملة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات السجن لنقله إلى مستشفى الرازي بطهران، بينما لم تقرر الإفراج عنه بعد.

وفي آخر الانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني، كشفت تقارير إخبارية عن رفض السلطات القضائية السماح لممثلين عن منظمة الصحة العالمية بزيارة سجن ”إيفين“ في العاصمة طهران، رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا بين السجناء في ظل تفشي الوباء بمختلف المدن الإيرانية.

وذكر تقرير بثه تلفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض، أن المسؤولين في القضاء الإيراني رفضوا طلبا تقدم به ممثلون عن منظمة الصحة العالمية لتفقد المراكز العلاجية في سجن إيفين، وذلك تزامنا مع وجودهم في طهران لتسليم شحنات من المساعدات الطبية.