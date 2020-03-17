كورونا.. إلغاء اجتماعات أممية وكولومبيا تغلق حدودها وحجر في كامل فانزويلا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي الإثنين إلغاء الاجتماعين اللذين كانا مدرجين على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، وذلك بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وبعدما تقرّر الأسبوع الماضي إلغاء اجتماعات مجلس الأمن ليوم الثلاثاء، كان من المفترض أن يناقش المجلس يوم الأربعاء ملف إقليم دارفور في غرب السودان ويوم الخميس ملف التعدّدية، في جلستين لم يكن مرتقباً صدور أي قرار خلالهما.

وفي كولومبيا، أعلن الرئيس إيفان دوكي الإثنين أنّ بلاده ستغلق كلّ حدودها البرية والبحرية والنهرية اعتباراً من فجر الثلاثاء ولغاية 30 أيار/مايو، وذلك للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

وقال دوكي في تغريدة على تويتر ”لقد أصدرت قراراً بأن يصار اعتباراً من منتصف الليل إلى إغلاق كل الحدود البرية والبحرية والنهرية للبلاد من 17 آذار/مارس 2020 ولغاية 30 أيار/مايو المقبل“.

وفي الإطار ذاته، أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين بفرض إجراءات الحجر الصحّي في سائر أنحاء البلاد، وذلك للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ الذي أصاب حتى اليوم 33 شخصاً في الدولة الأميركية اللاتينية.

وقال مادورو في خطاب عبر التلفزيون والإذاعة إنّه ”اعتباراً من غدٍ الثلاثاء (…) ستدخل فنزويلا في حجر اجتماعي“، مشيراً إلى أنّ هذا ”الإجراء الجذري الضروري“ سيشمل ”سائر أنحاء البلاد“.