كورونا.. 47 إصابة في تركيا.. وفرنسا تنشر الشرطة لمكافحة الفيروس

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 47 الاثنين بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

وقال الوزير على تويتر ”كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا بينما وصلت ثلاث حالات من أداء العمرة“.

وفي الإطار ذاته، قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الاثنين إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة وأضاف أنه يشعر ”بقلق بالغ“ من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الأهلية الدائرة منذ فترة طويلة النظام الصحي.

وقال برينان لرويترز ”نأمل… أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات.

”نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة“.

وفي فرنسا، قال وزير الداخلية إن بلاده ستنشر 100 ألف شرطي لتطبيق إجراءات الإغلاق التي أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير كريستوف كاستانير إن مخالفي الإجراءات يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.

وكان ماكرون قد قال في وقت سابق إن على الناس التزام بيوتهم إلا للضرورة.