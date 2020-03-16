مسؤولة: سيحدث تغير ضخم في تفشي كورونا إذا اتبع الأمريكيون إرشادات البيت ألأبيض

قالت عضو في لجنة الطوارئ المختصة بفيروس كورونا في البيت الأبيض إن تغيرا ”ضخما“ في تفشي الفيروس سيحدث إذا طبق الأمريكيون إرشادات أصدرها البيت الأبيض اليوم الإثنين لمكافحة المرض.

وقالت ديبورا بيركس منسقة مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض في إفادة صحفية تحدث خلالها أيضا الرئيس دونالد ترامب ”لو فعل كل شخص في أمريكا ما نطالب به خلال الخمسة عشر يوما المقبلة فسنرى فرقا ضخما“.

وشملت التوصيات تجنب المناسبات الاجتماعية التي يزيد عدد المشاركين فيها على عشرة، وقالت بيركس إن إحدى أهم الخطوات تتمثل في أنه إذا أكدت الفحوص إصابة أحد أفراد أسرة بالفيروس يجب أن يتبع باقي أفراد الأسرة عزلا صحيا طوعيا يستمر 14 يوما.