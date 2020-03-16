ماكرون يعلن منع التنقل غير الضروري في فرنسا بدءا من الغد

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، في كلمة عبر التلفزيون، منع التنقل غير الضروري، اعتبارا من ظهر الثلاثاء؛ للحد من تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.

وقال ماكرون: ”اعتبارا من ظهر غد ولمدة 15 يوما على الأقل، سيتم الحد من تنقلاتنا بشكل كبير جدا“، مشددا على ”معاقبة“ أي انتهاك لهذا القرار.

وأعلن ماكرون أيضا إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 آذار/ مارس.

كما أعلن الرئيس الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي سيغلق، اعتباراً من الثلاثاء، حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً؛ بهدف التصدي لوباء كورونا المستجد.

وقال ماكرون: ”كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً“.