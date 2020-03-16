أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا.
وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا
المصدر: رويترز
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا.
المصدر: رويترز
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا.