الصين تدعو لرفع العقوبات عن إيران حتى تتصدى لكورونا‎

حثت الصين الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، على رفع العقوبات عن إيران فورا، في الوقت الذي تتصدى فيه طهران لتفشٍ متزايد لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية على تويتر: ”استمرار العقوبات على إيران يتعارض مع الإنسانية ويعرقل رد إيران على الوباء، وتسليم الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى للمساعدات الإنسانية“.

وأودى التفشي المتصاعد لكورونا في إيران بحياة 853 شخصا وأصاب 14991 آخرون. وتعد إيران أكثر البلاد تضررا من كورونا في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران النفطية في 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع ست دول كبرى.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي يبلغ حجمه خمسة مليارات دولار؛ للتصدي لتفشي فيروس كورونا.