الرئيس الباكستاني يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

بدأ الرئيس الباكستاني عارف علوي،اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الصين تستغرق يومين، تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صدر عنها، إن ”زيارة علوي تأتي للتعبير عن التضامن والدعم القوي من باكستان للصين في مكافحة فيروس كورونا الجديد“، مضيفة أنه ”من المقرر أن يوقع الطرفان مذكرات تفاهم واتفاقيات لتعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وحتى عصر الإثنين، أصاب ”كورونا“ أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.