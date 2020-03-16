إيران .. إصابة ”قاضي الموت“ أبو القاسم صلواتي بـ“كورونا“

أفادت قناة إيرانية معارضة، اليوم الإثنين، بأن رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران، القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة ”در تي في“ المعارضة في قناتها عبر ”تلغرام“، أن ”صلواتي تم إدخاله إلى مستشفى قمر بني هاشم في العاصمة طهران؛ بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، ووضعه في الحجر الصحي بالجناح الخاص في المستشفى“.

والقاضي صلواتي معروف عنه بإصدار أحكام الإعدام في محاكمة الناشطين والإعلاميين والمعارضين للنظام الإيراني، ويلقبه الإيرانيون بـ“قاضي الموت“.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية القاضي أبو القاسم صلواتي، ومحمد ناصر مقيسة، على لائحة العقوبات؛ بتهمة رئاستهما محاكمات صورية عوقب بها صحفيون ومحامون وناشطون.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد ناصر مقيسة، أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية، جرت فيها معاقبة صحافيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية؛ لممارستهم حرية التعبير والتجمّع، وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام.