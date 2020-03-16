إيران تتهم أوروبا بتوريطها بمواجهة مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي

اتهم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بشه اليوم الإثنين، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، بعدم الوفاء بتعهداتها تجاه إيران من أجل وضع طهران في مواجهة مع أمريكا بشأن هذا الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، عن فلاحت بشه قوله، إن ”الدول الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، تقتل الوقت، وأظهر الأوروبيون عدم امتلاكهم أي إجراء للقيام به في الاتفاق النووي“.

وأضاف ”أن الأوروبيين قالوا بشكل عام في بيان إن إيران يجب أن تستفيد من الفوائد الخاصة بالاتفاق النووي، لكنهم لم يظهروا أي حل، أوروبا أهدرت الوقت على جدول الأعمال لجعل إيران بمواجهة مع الولايات المتحدة أخيرا“.

وقال النائب الإيراني الإصلاحي ”في مواجهة الأزمة في إيران وشدة العقوبات الأمريكية، ظهر نوع جديد من الإرهابيين ضد إيران. لكن إيران تتابع قدراتها في المجال النووي“.

وفي إشارة إلى موقف أوروبا المحايد من مجموعة العمل المالي (FATF) وإدراج إيران على القائمة السوداء في فبراير الماضي، قال ”أظهر الأوروبيون أنه ليس لديهم ما يقولونه عمليا، وأن موقفهم العملي الأخير كان عدم مبالاة بإدراج إيران في القائمة السوداء“.

واستبعد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية أن تكون طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن من جديد، في حال حدثت تغييرات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال، إن تجربة أوروبا في التفاوض مع إيران كانت أكثر من خبرة الأمريكيين المحدودة مع بلاده، مبينا أن“ إيران لديها صبر دبلوماسي سينتهي به المطاف بضرر الدول الأوروبية الذين اتخذوا نهج أمريكا في إدراج إيران على القائمة السوداء من قبل FATF“.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، وقامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتشديد العقوبات على طهران، ومنعتها من تصدير النفط الذي تعتمد عليه إيران في موازنتها المالية.