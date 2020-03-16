 بينما يلاحقها الجدل.. إلهان عمر تطالب بتعليق العقوبات على إيران – إرم نيوز‬‎

بينما يلاحقها الجدل.. إلهان عمر تطالب بتعليق العقوبات على إيران

بينما يلاحقها الجدل.. إلهان عمر تطالب بتعليق العقوبات على إيران

المصدر: إرم نيوز

جددت النائبة الأمريكية من أصول صومالية، إلهان عمر، دعواتها ضد العقوبات على إيران، حيث طالبت بتعليقها تفاديا لفقدان مزيد من الأرواح بسبب فيروس كورونا، على حد قولها.

وكان لافتا تداول الإعلام القطري لتصريح إلهان عمر الذي غرد به حساب ما يعرف بمركز NIAC (مركز اللوبي الإيراني) نقلا عن موقع ميدل إيست آي القطري.

ويأتي ذلك وسط فضائح تلاحق إلهان عمر حيث كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن منتقدين ديمقراطيين من ولاية مينيسوتا الأمريكية يثيرون حاليا تساؤلات عن المبالغ المالية التي دفعتها النائبة إلهان عمر، خلال حملتها الانتخابية لشركة الاستشارات السياسية التي يديرها زوجها الجديد تيموثي مينيت.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة (E Street) تلقت ما لا يقل عن 370 ألف دولار من حملة إلهان عمر في نوفمبر الماضي، وفي ذلك الوقت، كانت تشاع على نطاق واسع أنباء عن وجود علاقة غرامية بين إلهان ومدير حملتها.

وأثارت تلك المدفوعات شكاوى أخلاقية رسمية من ”المركز القانوني السياسي الوطني“ إلى ”لجنة الانتخابات الفدرالية“، وهي مجموعة مراقبة محافظة.

وقال شارلي كيرك، الناشط الأمريكي المحافظ، في تغريدة له الخميس: ”الليلة الماضية أعلنت إلهان عمر مؤخراً زواجها من مدير حملتها وعشيقها تيموثي مينيت، وفي النصف الثاني من عام 2019 ذهب 40% من تمويل حملة إلهان عمر لشركة مينيت، دافعو الضرائب الذين يمولون حملتها الآن يمولون زواجها، كيف لا يكون ذلك انتهاكاً للجنة الانتخابات الفدرالية“.

ولم يرد متحدث باسم مكتب إلهان عمر على الفور على طلب من الصحيفة للتعليق على ما يثار من مخاوف أخلاقية محتملة.

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