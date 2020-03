بينما يلاحقها الجدل.. إلهان عمر تطالب بتعليق العقوبات على إيران

جددت النائبة الأمريكية من أصول صومالية، إلهان عمر، دعواتها ضد العقوبات على إيران، حيث طالبت بتعليقها تفاديا لفقدان مزيد من الأرواح بسبب فيروس كورونا، على حد قولها.

وكان لافتا تداول الإعلام القطري لتصريح إلهان عمر الذي غرد به حساب ما يعرف بمركز NIAC (مركز اللوبي الإيراني) نقلا عن موقع ميدل إيست آي القطري.

"Congresswoman Ilhan Omar has renewed calls for the US to suspend sanctions against Iran, as the country's crippled healthcare system struggles to deal with the rapid spread of the coronavirus." https://t.co/fklXrDyukQ

ويأتي ذلك وسط فضائح تلاحق إلهان عمر حيث كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن منتقدين ديمقراطيين من ولاية مينيسوتا الأمريكية يثيرون حاليا تساؤلات عن المبالغ المالية التي دفعتها النائبة إلهان عمر، خلال حملتها الانتخابية لشركة الاستشارات السياسية التي يديرها زوجها الجديد تيموثي مينيت.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة (E Street) تلقت ما لا يقل عن 370 ألف دولار من حملة إلهان عمر في نوفمبر الماضي، وفي ذلك الوقت، كانت تشاع على نطاق واسع أنباء عن وجود علاقة غرامية بين إلهان ومدير حملتها.

وأثارت تلك المدفوعات شكاوى أخلاقية رسمية من ”المركز القانوني السياسي الوطني“ إلى ”لجنة الانتخابات الفدرالية“، وهي مجموعة مراقبة محافظة.

وقال شارلي كيرك، الناشط الأمريكي المحافظ، في تغريدة له الخميس: ”الليلة الماضية أعلنت إلهان عمر مؤخراً زواجها من مدير حملتها وعشيقها تيموثي مينيت، وفي النصف الثاني من عام 2019 ذهب 40% من تمويل حملة إلهان عمر لشركة مينيت، دافعو الضرائب الذين يمولون حملتها الآن يمولون زواجها، كيف لا يكون ذلك انتهاكاً للجنة الانتخابات الفدرالية“.

Last night Ilhan Omar announced that she married her rumored lover—Tim Mynett

In the second half of 2019, 40% of Omar's campaign funds went to Mynett's firm

Taxpayers funded her campaign

Now they're funding her marriage

How is this not an FEC violation?

????

— Charlie Kirk (@charliekirk11) March 12, 2020