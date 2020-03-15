هل انتهت الأزمة السياسية في إسرائيل بعد تكليف غانتس بتشكيل الحكومة؟

انتهى الاجتماع الذي جمع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، برئيس كتلة اليمين ورئيس وزراء تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة اليسار بيني غانتس، بعد أن أعلن الرئيس الإسرائيلي أنه سيكلف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غدًا، عقب التوصية له من قبل 61 عضوًا في الكنيست بتشكيل الحكومة، مقابل 58 عضوًا أوصوا لنتنياهو بهذه المهمة.

وشهدت الساحة الإسرائيلية، تغيرات في المواقف السياسية لزعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، الذي رفض التوصية بغانتس بعد الانتخابات السابقة، لكنه أوصى خلال هذه المرة بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، كما أن القائمة العربية المشتركة التي أعلن غانتس أنه لن يتحالف معها، صوتت هي الأخرى له من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأثار تحالف غانتس والقائمة العربية المشتركة وليبرمان، من أجل إسقاط نتنياهو، تساؤلات حول ما إذا كان هذا التحالف قادرًا على الصمود أمام التحديات السياسية المقبلة، وما إذا كان سيفرز حكومة إسرائيلية مستقرة تنهي الأزمة السياسية في إسرائيل المستمرة منذ أكثر من عام، والتي تسببت في ثلاث جولات من الانتخابات خلال أقل من عام.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي مخيمر أبوسعدة، أن غانتس ما زال يواجه عقبات في طريق تشكيل حكومة سياسية مستقرة، رغم حصوله على توصية 61 عضوًا في الكنيست، خاصة أن هذه الحكومة ستكون مدعومة من الأحزاب العربية التي تمتلك 15 مقعدًا في الكنيست.

وقال أبوسعدة لـ“إرم نيوز“: إن ”غانتس سيحاول الذهاب لليكود ونتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته لمواجهة أزمة كورونا، وما زال الحديث يدور عن تشكيل حكومة طوارئ ولكن نتنياهو سيرفض لأنه سيشترط أن يكون هو رئيس الحكومة في البداية خلال فترة التناوب“.

وأضاف: ”قد ينجح غانتس في تشكيل حكومة جديدة، ما لم يتراجع ليبرمان عن دعم هذه الحكومة بسبب إسنادها من القائمة العربية التي ستدعم هذه الحكومة من الخارج، أو في حال عدم تراجع هذه القائمة عن دعم غانتس“.

وتابع: ”إن كان هناك هدف مشترك هو التخلص من نتنياهو، ولكن هذا لا يعني أن غانتس سيدعم حقوق العرب في إسرائيل أو سيوقف المشاريع السياسية، ما يجعل شراكته مع القائمة العربية في مهب الريح“.

وقال أبوسعدة“: ”حتى وإن نجح غانتس بـ 61 عضوا، فإن هذه الحكومة قد لا تعمر طويلا بالنظر إلى الحكومات السبعين في تاريخ إسرائيل فإن الحكومات الضيقة التي لا تحظى بدعم كبير لا تعمر طويلا، وقد تنهار عند أي مطب قادم“.

وأوضح، أن ”الحكومة التي سيشكلها غانتس ستكون ضعيفة وغير مستقرة، وقد تنهار في أي لحظة، خاصة إذا انحسرت قدرة غانتس على تلبية شروط ليبرمان للاستمرار في دعمه، أو إذا شن أي سلوك عدواني تجاه الفلسطينيين فإن القائمة العربية ستجد نفسها في حرج كبير إذا واصلت دعمه“.

وعن تحريض نتنياهو على العرب داخل إسرائيل، قال أبوسعدة إن ”المناخ الذي استخدمه نتنياهو في التسعينيات بعد اتفاق أوسلو وهو ما أدى لقتل رابين لاحقًا، هو ذاته المناخ الذي يوفره نتنياهو حاليًا من خلال التحريض المستمر“.

من جانبه، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي وليد المدلل، إنه ”من المبكر الحديث عن انفراجة في الأزمة السياسية في إسرائيل، خاصة وأن التحالف الذي يدعم غانتس هو تحالف غير مستقر“.

وقال المدلل لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك رفضًا داخل حزب كحول لفان الذي يقوده غانتس للتحالف مع القائمة العربية المشتركة، ونتنياهو قد يستغل هذا الرفض من أجل استقطاب عدد من نواب كتلة اليسار والوسط، وتنهار نسبة الـ61 مقعدًا التي حصل عليها غانتس من أجل تشكيل الحكومة، وتعود إسرائيل للأزمة السياسية“.

وأضاف: أن ”غانتس لم يجب حتى اللحظة على أسئلة القائمة العربية في الكنيست وشروطها لدعمه، ما يعني أن هذا التحالف الذي بدونه لا يمكن لغانتس الاستمرار في الحكومة مهدد بالتفكك“.

وتابع: أن ”نتنياهو لديه مشكلة شخصية مع غانتس ومع ليبرمان ومع القائمة العربية المشتركة، وبالتالي فإن خيار تشكيل حكومة وحدة برئاسة غانتس ومشاركة نتنياهو سيكون صعبًا، كما أن أيًا من حلفاء غانتس لن يرحب بعودة نتنياهو للمشهد السياسي في إسرائيل“.

وأشار الخبير في الشأن الإسرائيلي، إلى أن شكل الحكومة التي سيشكلها غانتس لو نجح في ذلك سيكون هشًا للغاية، لأن جميع الأحزاب والأطراف إذا ما أرادت الالتزام ببرامجها السياسية التي انتخبها الجمهور بناء عليها، فلن تستطيع الاندماج في حكومة واحدة.

وقال المدلل، إن ”غانتس لا يقل صقورية عن نتنياهو في التعامل مع الملفات العربية، وبالتالي فإن القائمة العربية المشتركة قد تجد نفسها في أي لحظة، أمام حجب الثقة عن حكومة غانتس، ما يضعها في مأزق سياسي كبير“.