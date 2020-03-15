انقسام داخل تحالف ”أزرق أبيض“ بشأن مقترح نتنياهو تشكيل ”حكومة طوارئ“ في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أجرى محادثات ليلية مع رئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي، أحد القيادات البارزة في تحالف ”أزرق أبيض“، المصنف رقم 4 في قائمتها الانتخابية، من أجل دراسة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما أكدت مصادر أن أشكنازي يؤيد خطوة من هذا النوع.

تأتي المحادثات بعد ثلاثة أيام من الدعوة التي وجهها نتنياهو لقيادات ”أزرق أبيض“ لتنحية الاعتبارات السياسية جانبا، وتشكيل حكومة طوارئ وطنية مؤقتة، على ضوء المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، وفي ظل تفشي كورونا في إسرائيل وتزايد أعداد المصابين.

وأفاد موقع (N12) التابع لشركة الأخبار الإسرائيلية، فجر الأحد، أنه على الرغم من موافقة أشكنازي على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع ”الليكود“، بيد أن خلافات حادة في الرأي داخل ”أزرق أبيض“ تقف حائلا دون ذلك حتى اللحظة.

وأشار الموقع إلى أن رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس يدعم الخطوة بشكل أساس، بيد أن المشكلة حاليا تكمن في موقف الرجل الثاني بالحزب يائير لابيد، وموقف وزير الدفاع الأسبق موشي يعلون، الذي يعد الرجل الثالث بتحالف الجنرالات.

كان رئيس ”أزرق أبيض“، رد على الدعوة التي وجهها نتنياهو بشأن حكومة الطوارئ الوطنية، الخميس، وقال إنه ”على استعداد لمناقشة تشكيل مثل هذه الحكومة، على أن تكون حكومة موسعة تمثل جميع الكتل البرلمانية في الكنيست“.

وأصدر غانتس بيانا جاء فيه أن ”التحالف الذي يرأسه يدعم الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا وتداعياته، وسيواصل التعامل بشكل مسؤول ورسمي مع الأمر بما فيه مصلحة المواطنين، ومن ثم فهو على استعداد لمناقشة تشكيل حكومة طوارئ وطنية واسعة تشمل مندوبين عن كل الأحزاب الممثلة في الكنيست“.

استغلال كورونا

ودفعت هذه المواقف بعض المراقبين للقول، إن فيروس كورونا قد ينجح في تحقيق ما فشل به الساسة الإسرائيليون، الذين أخفقوا في تشكيل حكومة بعد جولتين انتخابيتين، أجريتا العام الماضي، فيما لا يمكن استبعاد إخفاقهم عقب الجولة التي أجريت في الثاني من آذار/مارس الجاري، لو سارت الأمور على غرار المرتين السابقتين.

ولا يمتلك الفرقاء السياسيون في إسرائيل سوى 24 ساعة فقط لحسم موقفهم النهائي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، إذ تجري الجهود حاليا لإقناع لابيد ويعلون بتغيير موقفيهما، لكن الأخير كتب منذ ساعات عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن كل من انتقدوه حين حذر من تحول إسرائيل إلى نموذج أشبه بتركيا على يد نتنياهو، ”عليهم أن يدركوا كيف يستغل نتنياهو بشكل ساخر تفشي فيروس كورونا لدواع سياسية شخصية، نحن أمام متهم يواجه محاكمة“.

ويعارض الإعلامي ووزير المالية السابق يائير لابيد -أيضا- الجلوس في حكومة واحدة مع نتنياهو، وكان اعتبر منذ إقالته من حكومة نتنياهو الثالثة أحد أبرز معارضي سياساته، وقاد حزبه الليبرالي الوسطي العديد من الحملات التي تندد بتلك السياسيات، بما في ذلك طريقة التعاطي مع فيروس كورونا، ولا سيما إنشاء مركز للحجر الصحي في منطقة مكتظة بالسكان، داخل دار لرعاية المسنين بمدينة ريشون ليتسون.

وتواجه فكرة ”حكومة الطوارئ“ التي دعا إليها نتنياهو -أيضا- بعض العقبات حتى فيما يتعلق بالجناح المؤيد داخل ”أزرق أبيض“، إذ ستكون الموافقة تلك مشروطة، وأول هذه الشروط ظهر في بيان غانتس الخميس، حين أكد أنه يدعم حكومة تضم تمثيلا لجميع الكتل.

ووفق وسائل إعلام، فإن ”أزرق أبيض“ على استعداد لمناقشة الفكرة مع نتنياهو لكنه ليس على يقين بشأن نواياه الحقيقية، وفي الوقت الذي سيتمسك فيه نتنياهو بتولي رئاسة هذه الحكومة في بداية تشكيلها، لا يثق غانتس في أن هذا الوضع سيتغير، وأن منصب رئيس الوزراء سيصبح في عهدته يوما ما.

ومع ذلك، أكد موقع ”سروغيم“ الإخباري، أن يعلون نفسه كان غرد الجمعة عبر ”تويتر“، قائلا إن ”إسرائيل تواجه حالة طوارئ لذا ينبغي أن تتوحد تحت قيادة وطنية كضرورة ملحة“، وأشار الموقع إلى أن ضغوطا كبيرة تمارس -حاليا- على يعلون ولابيد من أجل حثهما على الموافقة.

وتجدر الإشارة إلى نتنياهو سيخضع لأولى جلسات محاكمته في ثلاث قضايا فساد منفصلة الثلاثاء المقبل، مع توقعات باحتمال تغيبه عن الجلسة الأولى التي ستشهد تلاوة الاتهامات ولا تستوجب الرد من قبل هيئة الدفاع.

وفي الوقت نفسه يفترض أن يصدر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تكليفه الرئاسي لأحد زعيمي الحزبين الكبيرين نتنياهو أو غانتس، لتشكيل الحكومة الـ 35 في تاريخ البلاد، وذلك بعد جولة مباحثات مع رؤساء الكتل الممثلة بالكنيست الـ 23.