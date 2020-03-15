أفريقيا الوسطى تسجل أول إصابة بكورونا المستجد

أعلن وزير الصحّة في أفريقيا الوسطى بيير سومسيه السبت أنّه تمّ تشخيص أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد لدى إيطاليّ يبلغ من العمر 74 عامًا.

وقال سومسيه ”هو مواطن إيطاليّ وصل في 8 آذار/مارس، من دون أعراض. لقد تمّ عزله“. وأضاف أنّ المريض كان قد ”أبلغ بنفسه وزارة الصحّة ومعهد باستور. لقد أخِذت (منه) عيّنات وتبيّن أنها إيجابية“.

وكانت حكومة البلاد أعلنت في وقت سابق من اليوم نفسه مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من بلدان ينتشر فيها كورونا المستجدّ ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك البلدان، فضلا عن منع التجمّعات.