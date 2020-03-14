فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 91

أعلن مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 91؛ إثر تسجيل 12 حالة جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سالومون بالعاصمة باريس، أوضح فيه أن عدد الإصابات ارتفع إلى 4500.

وأكد سالومون أن الفيروس ظهر في كافة الجزر التابعة لفرنسا.

وفي المؤتمر نفسه، قال رئيس الوزراء إدوار فيليب إن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة في البلاد، مؤكدا وجود حالات كثيرة في أقسام العناية المركزة.

وأكد فيليب أن حكومة بلاده اتخذت قرار إغلاق كافة المحلات التجارية، من مقاه ومطاعم وحانات ودور سينما وملاهٍ ليلية، اعتبارا من الليلة وحتى إشعار آخر، باستثناء المتاجر والمصارف والصيدليات.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا ”جائحة“، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من ”الوباء العالمي“، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.