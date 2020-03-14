البنتاغون: جنديان أمريكيان حالتهما خطيرة يخضعان للعلاج في بغداد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم السبت، أن اثنين من جنودها الثلاثة الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق ”حالتهما خطيرة“ ويخضعان للعلاج بمستشفى عسكري في بغداد، في أول تأكيد بإصابة أمريكيين.

وأحجم جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاغون، عن التكهن بشأن الرد المحتمل، لكنه قال في بيان استنادا إلى تحذير وزير الدفاع مارك إسبر، الأسبوع الماضي: ”لا يمكن أن تهاجموا وتصيبوا أفرادا من الجيش الأمريكي ثم تفلتوا.. سنحاسبهم“.

وأضاف هوفمان، أن ”قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية“، وقال إن الولايات المتحدة ”تساعد في التحقيق في الهجوم“ وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمال بغداد.

وأصيب أيضا عدد من الجنود العراقيين في الهجوم.