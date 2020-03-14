إسرائيل تعزل مصابي كورونا بـ“أدوات مكافحة الإرهاب“

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل ستفرض إغلاقا جزئيا للاقتصاد اعتبارا من غد الأحد وتطبق تكنولوجيا مستخدمة لمكافحة الإرهاب للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا.

ومن المقرر إغلاق المراكز التجارية والفنادق والمطاعم والمسارح، ويتعين على الموظفين عدم الذهاب إلى أماكن عملهم إلا في حالة الضرورة، في حين سيستمر عمل الخدمات الحيوية والصيدليات والمتاجر الكبيرة والبنوك.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي في القدس أنه، وبناء على موافقة من مجلس الوزراء، سيتم استخدام أدوات الرقابة المتعلقة بمكافحة الإرهاب في عزل الأشخاص المصابين بالفيروس.‎

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، ارتفاع مصابي فيروس ”كورونا“ إلى 193، عقب تسجيل 39 حالة جديدة.

وأوضحت أنه يخضع حاليا أكثر من 60 ألف إسرائيلي للعزل، بينهم أكثر من 2000 جندي، و8652 طالبا ومدرسا.

والخميس، أعلنت إسرائيل إغلاق المدارس والجامعات للحد من انتشار كورونا.