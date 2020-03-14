إصابة عضو بارز في مجلس خبراء القيادة الإيراني بفيروس كورونا

أفادت وكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، اليوم السبت، بإصابة المرجع الشيعي البارز وعضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، ”آية الله بطحايي كلبايكاني“ بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن محمد جواد محمدي نوري، رئيس مكتب كلبايكاني قوله:“لقد أُصيب المرجع كلبايكاني بفيروس كورونا، وهو يخضع الآن للملاحظة الطبية في مستشفى شهيد بهشتي في قُم“.

ومجلس خبراء القيادة الإيراني، هو أحد أبرز أجهزة دوائر الحُكم في إيران، وهو المسؤول عن تعيين ومحاكمة المرشد الأعلى للبلاد.

وكشفت تقارير إيرانية في وقت سابق، عن إصابة ووفاة عدد كبير من الشخصيات العامة بفيروس كورونا، شملت مسؤولين في النظام، والحكومة، والحرس الثوري، ونوابًا في البرلمان، ورياضيين، وإعلاميين.

وتشهد إيران انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا المستجد المعروف طبيًا بـ“كوفيد-19″، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد حتى، اليوم السبت، أكثر من 12 ألفًا و700 إصابة، فضلًا عن 611 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.