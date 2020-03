قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يحضر اجتماعات في البيت الأبيض، اليوم السبت، بشأن انتشار مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، وسيصدر ”تقريرا كاملا في وقت لاحق“.

وأصدر ترامب بيانه على تويتر، ودعا في تغريدة ثانية إلى ما ‬وصفه بـ“التباعد الاجتماعي“.

Attending meetings on Covid-19 in the White House. Working with States and local governments, many of whom have done a great job. Full report latter!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020