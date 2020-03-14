إيران تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على تصريحات ترامب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم السبت، أن الوزارة استدعت السفير السويسري في طهران ماركوس لايتنر، بصفته راعي المصالح الأمريكية في إيران، وذلك على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية عن موسوي قوله إنه ”تم استدعاء السفير السويسري في طهران، وتم إبلاغه اعتراضنا الشديد على خلفية التهم التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران“، مضيفا ”أبلغنا اعتراضنا الشديد على تحميل ترامب إيران مسؤولية الهجوم على قوات التحالف بمعسكر التاجي في العاصمة العراقية بغداد”.

وأشار موسوي إلى أنه ”على ترامب الاعتراف بسياسته الخاطئة في العراق ووجود قواته غير الشرعي فيها بدلا من توجيه التهم“.

وقال ترامب الخميس إنه ”لم يتم التأكد من أن إيران نفذت الاعتداء على قاعدة التاجي بل مجموعة من المتمردين قد تكون مدعومة منها“، في حين قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح الوزارة تفويضا كاملا للتعامل بما يمكن فعله بعد حادثة التاجي، مضيفا أن ”الولايات المتحدة لن تسمح بأي هجوم يستهدف مواطنيها أو حلفاءها في العراق“.