صحف عالمية: كورونا يذيب الجمود السياسي بإسرائيل.. وترامب يحول مؤتمرا صحفيا إلى إعلان تجاري

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة السبت، التأثيرات المتلاحقة لفيروس كورونا، حيث استجابت إسرائيل لتشكيل حكومة طارئة، بينما ضخت كندا المزيد من الأموال لدعم اقتصادها، بينما عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الترويج لشركات الصحة الأمريكية وتصويرها كأنها فاعلة خير ولا تضع الربح أولوية.

كورونا يتسبب بذوبان الجمود السياسي بإسرائيل

تحدثت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، عن ذوبان الجمود السياسي في إسرائيل على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شهدت 3 انتخابات فاشلة ومفاوضات عبر القنوات الخلفية دون جدوى، لكن الآن يبدو أن تهديد كورونا قد يمنح إسرائيل أول حكومة لها منذ أكثر من عام.

فمع انتشار وباء كورونا تغيرت الأولويات في الكثير من الدول بما في ذلك إسرائيل، إذ خففت الفصائل المتحاربة من تصادماتها واحتضنت مؤقتًا إمكانية الالتقاء في تحالف طارئ.

وفي نهاية خطاب متلفز الخميس الماضي أُعلن فيه إغلاق جميع المدارس، وقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض الشراكة إلى خصمه بيني غانتس، وقال: ”ستكون حكومة طوارئ مؤقتة، وسنناضل سويًا لإنقاذ حياة عشرات الآلاف من المواطنين“.

ورد غانتس في بيان بالمثل، قائلا: ”نظرا للظروف، نحن على استعداد لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة طوارئ وطنية واسعة النطاق“، وتحدث الخصمان عبر الهاتف واستشارا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وفقًا لبيان صادر عن مكتب غانتس.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس التشاور مع الأحزاب البرلمانية الأحد، والخطوة التالية هي اختيار غانتس أو نتنياهو كأول شخص يسمح له بتشكيل ائتلاف حاكم.

وليس هناك ما يضمن أن المحادثات المدفوعة بالمخاوف من فيروس كورونا ستؤدي بالفعل إلى أول حكومة إسرائيلية عاملة منذ حل الكنيست في أواخر 2018، إذ يقول الخبراء إن هذه الخطوات لم تكن مدفوعة بالكامل بمخاوف الصحة العامة، بل بأهداف سياسية أيضًا، حيث كان من شأن رفض تشكيل حكومة الطوارئ أن يكون ضارًا سياسيًا.

كندا تتحرك لدعم اقتصادها

سلطت صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية، الضوء على خفض بنك كندا أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.5 نقطة مئوية أخرى إلى 0.75% في خطوة طارئة لمساعدة اقتصاد البلاد على التصدي لضربات تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الخطوات الدراماتيكية التي اتخذتها أوتاوا الجمعة، حيث حذر عدد متزايد من الاقتصاديين من أن الركود الاقتصادي للبلاد يبدو أمرا لا مفر منه.

وفي خطوة نادرة، انضم محافظ بنك كندا ستيفن بولوز إلى بيل مورنو وزير المالية، وجيريمي رودين، مراقب الهيئة المصرفية الفيدرالية الكندية، لإعلان سعر الفائدة.

وقال بولوز: ”هناك إجراءات مهمة تحدث اليوم وعلى مدار الأسبوع المقبل، وأعتقد أنه ينبغي على الناس أن ينظروا إليها على أنها حزمة منسقة وقوية للغاية“.

وقدم مورنو 10 مليارات دولار كندي (7.2 مليار دولار أمريكي) من الائتمان الجديد للشركات الكندية على الفور من خلال بنك تنمية الأعمال الفيدرالي وتنمية الصادرات في كندا.

ومن المتوقع أن تشتمل خطة التحفيز هذه على دعم المقاطعات الغربية الكندية الغنية بالموارد التي تعرضت للانهيار بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك بعد أن حث جيسون كيني رئيس وزراء ألبرتا، أوتاوا على ضخ مالي بقيمة 20 مليار دولار كندي في الاقتصاد، وهو ما ردده العديد من الاقتصاديين.

ترامب يحول مؤتمرا صحفيا إلى إعلان تجاري لشركات الصحة

أشارت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، إلى استغلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض يهدف لمخاطبة البلد مرة أخرى حول تفشي فيروس كورونا الذي عطل معظم الحياة الأمريكية، لتعزيز صناعة الأدوية الأمريكية.

لم يقدم الرئيس لمواطنيه سوى القليل من التوجيه العملي، وبدلاً من ذلك استخدم المؤتمر للترويج لشركات الأدوية الكبرى مما أدى إلى ارتفاع متوسط مؤشر داو جونز الصناعي.

وقال الرئيس إنه ”لا يتحمل المسؤولية على الإطلاق“، عن رد الحكومة الفدرالي غير المتكافئ لأن إدارة أوباما غيرت القواعد المتعلقة بالاستجابة لتفشي الأمراض المعدية، مما تركه عاجزًا، في حين أنكر المسؤولون السابقون في إدارة أوباما، أن تحركاتهم أثرت على ما يسمونه بالرد البطيء وغير الفعال لإدارة ترامب.

وخصص الرئيس ترامب جزءًا كبيرًا من مؤتمره الصحفي للترويج المجاني للمديرين التنفيذيين من شركات مثل CVS و Walgreens و Labcorp وغيرها، وكان أفضل تلخيص يقدمه أنتوني فوسي، كبير خبراء الاستجابة الفيدرالية للأمراض المعدية، قائلا ”عليك أن تحتضن القطاع الخاص“.

وهذا ما فعله الرئيس بالضبط، فقد صافح أيدي المديرين على عكس الإرشادات الصحية، وتركهم يتحدثون عن منتجات شركاتهم التي يقدمونها ويطورونها وصوروا أنفسهم على أنهم يركزون على فعل الخير بدلاً من تحقيق الأرباح، ثم ناشد ترامب الصحفيين طرح بعض الأسئلة على ”هؤلاء العباقرة“.