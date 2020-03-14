الأمم المتحدة تعرض المساعدة لإنجاح الحكومة الانتقالية في جنوب السودان

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، داعيا القادة السياسيين في هذا البلد إلى ”إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية“.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، أمس الجمعة.

وأعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في وقت سابق أمس الجمعة، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بتعيين 35 وزيرا اتحاديا إلى جانب 10 نواب للوزراء يمثلون جميع فرقاء جوبا الموقعين على اتفاقية السلام المنشطة.

وأشاد الأمين العام بـ“روح التوافق والتعاون التي أبدتها الأطراف المعنية“، داعيا ”قادة جنوب السودان لإعطاء الأولوية لتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتكثيف الجهود للتصدي للعنف الطائفي، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية“.

وأكد غوتيريس ”استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي“.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي أدى زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اليمين الدستورية، نائبا أول لرئيس دولة جنوب السودان، ميارديت.

كما أدى اليمين الدستورية أيضا 3 نواب آخرين وهم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وربيكا دمبيور.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول ”الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد)“.

ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.